Genesis представила настольные колонки Helium 300BT ARGB

Genesis представила стереодинамики Helium 300BT ARGB. Их можно подключить к компьютеру с помощью кабеля или по беспроводной связи через интерфейс Bluetooth. Отличительной особенностью акустики является подсветка ARGB вокруг мембраны.

Genesis Helium 300BT ARGB имеют карбоновую отделку. В динамиках производитель использовал технологию Bass Reflex, с помощью этой технологии можно независимо настраивать громкость и уровень низких частот с помощью регуляторов расположенных на боковой стороне.

Колонки оснащены разъемом RCA и 3.5 мм mini-jack, также есть кнопка экономического режима и кнопка управления подсветкой. Мощность акустики составляет 24 Вт при 100 Гц - 20 кГц.

Стоимость настольных колонок Genesis Helium 300BT ARGB составляет около 74,99 евро.