Genesis представила настольные колонки Helium 300BT ARGB

Genesis Helium 300BT ARGB имеют карбоновую отделку. В динамиках производитель использовал технологию Bass Reflex, с помощью этой технологии можно независимо настраивать громкость и уровень низких частот с помощью регуляторов расположенных на боковой стороне.
Колонки оснащены разъемом RCA и 3.5 мм mini-jack, также есть кнопка экономического режима и кнопка управления подсветкой. Мощность акустики составляет 24 Вт при 100 Гц - 20 кГц.
Стоимость настольных колонок Genesis Helium 300BT ARGB составляет около 74,99 евро.