Genesis выпустила игровую гарнитуру Neon 750 RGB

Genesis добавила в свой ассортимент новую игровую гарнитуру Neon 750 RGB. Гарнитура изготовлена из качественных и надежных материалов, благодаря чему достигается долговечность и комфорт во время пользования. Genesis Neon 750 RGB оснащена подсветкой RGB Prismo на каждом ухе, настройка которой осуществляется с пульта дистанционного управления. Качественный звук преобразуют 50 мм драйверы. Микрофон съемный. Подключить гарнитуру к устройству можно через кабель USB длиной 1,5 метра.

Цена гарнитуры составляет около 65 долларов.