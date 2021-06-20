Genesis выпустила игровую гарнитуру Neon 750 RGB

Genesis добавила в свой ассортимент новую игровую гарнитуру Neon 750 RGB. Гарнитура изготовлена из качественных и надежных материалов, благодаря чему достигается долговечность и комфорт во время пользования. Genesis Neon 750 RGB оснащена подсветкой RGB Prismo на каждом ухе, настройка которой осуществляется с пульта дистанционного управления. Качественный звук преобразуют 50 мм драйверы. Микрофон съемный. Подключить гарнитуру к устройству можно через кабель USB длиной 1,5 метра.

Цена гарнитуры составляет около 65 долларов.
Комментарии и отзывы Genesis Neon 750 RGB
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