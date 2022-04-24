Geometric Future представила корпуса линейки Model 6 с уникальным дизайном

Компания из Китая Geometric Future представила свою новую серию корпусов Model 6.

Все корпуса Model 6 имеют одинаковый стальной корпус толщиной 0,8 мм и двойную боковую панель из закаленного стекла толщиной 4 мм с возможностью установки материнской платы и графических карт под углом 90 градусов.

Уникальная конструкция моделей также включает в себя возможность установки двух радиаторов диаметром 360 и 280 мм, а также отдельный отсек, в котором можно разместить блоки питания размером до 180 мм. В корпусах есть место для установки 7 вентиляторов.

Корпуса Geometric Future Model 6 поддерживают материнские платы до E-ATX форм-фактора, видеокарты длиной до 360 мм. Панель ввода-вывода включает в себя два порта USB 3.0, аудиоразъем 3,5 мм, кнопку сброса, светодиодный индикатор состояния и кнопку питания.

Корпуса Geometric Future Model 6 доступны в версии Cezanne Black/White, Raphael, Dali, Bohemia и Van Gogh за 977 юаней (139 евро).