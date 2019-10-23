Гибкий смартфон Huawei Mate X оценен в 2400 долларов

Недавно в сети появились слухи о возможной цене гибкого смартфона Huawei Mate X, выход которого был отложен до этого месяца. Сообщалось, что младшая версия на платформе Kirin 980 обойдется в Китае в 1427 долларов, а старшая – на основе Kirin 990 и с модемом 5G – 1998 долларов. Сегодня китайский производитель устроил повторную презентацию новинки и объявил официальную цену – 2400 долларов за младшую версию! Цена старшей версии, релиз которой ожидается в следующем году, будет объявлена позже. Стоит добавить, что речь идет о цене на смартфон в Китае, а в остальном мире она будет еще выше.