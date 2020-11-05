Гибкий смартфон Samsung W21 5G оценен в $3000

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов премиальной моделью W21 5G, которая немного отличается от ранее выпущенного Galaxy Z Fold2. Новинка оснащается 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем, дополнительным 6,23-дюймовым Super AMOLED-экраном, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями по 12 Мп, двумя слотами для SIM-карт, а также задней панелью с золотистой расцветкой. Цена смартфона в Китае, где он будет продаваться как эксклюзив, составляет 3000 долларов.