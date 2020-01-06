Гибридные смарт-часы с ЭКГ за 249 долларов

Компания Withings на выставке CES 2020 представила умные часы ScanWatch.

Это гибридные часы с электронным дисплеем на механическом циферблате.

Емкость встроенного аккумулятора часов от одного заряда хватит на 30 дней работы в обычном режиме.

Часы умеют следить за сном пользователя и измеряют уровень кислорода в крови.

Withings ScanWatch есть пульсометр, они фиксируют нерегулярные сердцебиения и могут выявить мерцательную аритмию. Если с сердцем возникли проблемы, то пользователю присылается уведомление об этом и предлагает сделать электрокардиограмму. ЭКГ делается в течение 30 секунд, а все данные хранятся в приложении Health Mate.

На выбор часов Withings ScanWatch есть два размера: с 38 мм корпусом и 42 мм. Withings ScanWatch должны поступить в продажу к середине 2020 года. 38 мм версия обойдется в 249 долларов, а 42 мм за 299 долларов.