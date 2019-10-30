Гибридные умные часы Misfit Ninja стоимостью менее $ 150

Misfit представила вторую волну обновленных умных часов Command и Path.

В техническом плане Ninja Command и Ninja Path идентичны оригинальным моделям. Единственная реальная разница - это цвет корпуса и стрелок. Они имеют полностью черный дизайн в сочетании с люминесцентными стрелкам. Часы совместимы с устройствами Android и iOS и имеют функции автоматического отслеживания сна, шагомер, счетчик калорий и водонепроницаемость до 50 метров.

Ninja Command обеспечивает до 1 года автономной работы, в то время как Ninja Path 6 месяцев. Часы продаются от $ 149,99.