Гибридные умные часы Nowa Shaper Hybrid

Nowa Shaper Hybrid органично сочетает элегантную эстетику традиционных часов с практичностью умных часов в ультратонком исполнении. Настолько тонкий, что Nowa утверждает, что является самой тонкой гибридной умной моделью в мире. Умные часы могут подключаться к смартфону через Bluetooth для автоматической настройки часовых поясов, отслеживания физической активности и сна и многого другого. Все данные можно просмотреть в приложении Nowa Watch, которое синхронизируется либо с Apple Health, либо с Google Fit. Можно делать дистанционные фотографии и отклонять вызовы одним щелчком мыши или выполнять поиск телефона. Также нет необходимости регулярно заряжать батарею, так как батарея может работать до восьми месяцев. Он также поставляется с множеством цветов на выбор, такими как Classic Brown, Blue Matter, Black и Dessus Chics.