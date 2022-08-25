Гибридный ноутбук HP Dragonfly Folio G3 оценен в $2380

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Dragonfly Folio G3, которая работает под управлением ОС Windows 11 Home/Pro. Новинка характеризуется 13,5-дюймовым IPS или OLED-экраном в зависимости от версии, разрешением 3000:2000 пикселей соотношением сторон 3:2 в топовом варианте, поддержкой сенсорного управления, креплением для работы в планшетном режиме, поддержкой пера HP Dragonfly Folio Pen, чипами Intel Core i5 или Core i7 12-поколения с интегрированной графикой Iris Xe, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью до 2 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, аудиосистемой B&O с четырьмя динамиками, клавиатурой с подсветкой, 8-Мп камерой, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 296,4:234,3:17,9 мм, массой 1,4 кг и аккумулятором ёмкостью 53 Втч. Цена на ноутбук стартует от 2380 долларов.