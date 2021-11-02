Гибридный ноутбук-планшет Asus Chromebok Flip CX3400

Компания Asus представила свой новый трансформируемый планшетный ноутбук Chromebok Flip CX3400 на базе процессоров Intel Core i7 11-го поколения с поддержкой 16 ГБ памяти и твердотельным накопителем PCIe M.2 на 512 ГБ. По словам Asus, безвентиляторный дизайн позволяет работать без отвлекающих шумов от корпуса, а 14-дюймовая панель Full HD также предлагает широкие углы обзора и исключительную цветопередачу.

14-дюймовый ASUS Chromebook Flip CX3 - это изысканное сочетание высокой производительности и универсальности, позволяющее сделать вашу работу и отдых еще удобнее. Он отличается стильным внешним видом, мощностью до процессора Intel Core и безвентиляторным дизайном, а также Wi-Fi 6 и длительным временем автономной работы, поэтому у вас будет все в одном, для того чтобы справляться с повседневными задачами из любого места. В довершение всего, надежность военного уровня обеспечивает защиту ASUS Chromebook Flip CX3 в дороге.