Гибридный ноутбук-планшет Asus Chromebok Flip CX3400

14-дюймовый ASUS Chromebook Flip CX3 - это изысканное сочетание высокой производительности и универсальности, позволяющее сделать вашу работу и отдых еще удобнее. Он отличается стильным внешним видом, мощностью до процессора Intel Core и безвентиляторным дизайном, а также Wi-Fi 6 и длительным временем автономной работы, поэтому у вас будет все в одном, для того чтобы справляться с повседневными задачами из любого места. В довершение всего, надежность военного уровня обеспечивает защиту ASUS Chromebook Flip CX3 в дороге.