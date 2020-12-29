Gigabyte AORUS C700 GLASS экстремальный корпус размера Full-Tower

Gigabyte представила корпус AORUS C700 GLASS. Новый корпус имеет агрессивный дизайн и широкие возможности для мощного железа.

AORUS C700 GLASS выполнен в размере Full-Tower. Он поддерживает материнские платы формата E-ATX и радиаторы охлаждения до 420 мм. Боковые панели корпуса выполнены из закаленного стекла. В корпусе реализована установка видеокарты в вертикальное положение. В AORUS C700 GLASS можно установить кулер для ЦП высотой до 198 мм и видеокарту длиной до 490 мм.

Gigabyte AORUS C700 GLASS оснащен встроенной подсветкой. Панель ввода предлагает порт HDMI, четыре разъема USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C, 3,5 мм аудиоразъем для наушников и микрофона, а также кнопка питания.

Компания Gigabyte не раскрыла стоимость и доступность нового корпуса.