Gigabyte AORUS C700 GLASS экстремальный корпус размера Full-Tower

Gigabyte представила корпус AORUS C700 GLASS. Новый корпус имеет агрессивный дизайн и широкие возможности для мощного железа.

AORUS C700 GLASS выполнен в размере Full-Tower. Он поддерживает материнские платы формата E-ATX и радиаторы охлаждения до 420 мм. Боковые панели корпуса выполнены из закаленного стекла. В корпусе реализована установка видеокарты в вертикальное положение. В AORUS C700 GLASS можно установить кулер для ЦП высотой до 198 мм и видеокарту длиной до 490 мм.

Gigabyte AORUS C700 GLASS оснащен встроенной подсветкой. Панель ввода предлагает порт HDMI, четыре разъема USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C, 3,5 мм аудиоразъем для наушников и микрофона, а также кнопка питания.

Компания Gigabyte не раскрыла стоимость и доступность нового корпуса.
Комментарии и отзывы Gigabyte AORUS C700 GLASS
Обзоры:
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
Новости:
Phanteks представила вертикальные корпуса Evolv Shift 2 и Shift 2 Air

Новые корпуса Evolv Shift 2 и Shift 2 Air основаны на форм-факторе оригинальной версии Evolv Shift. Верси...
Представлен модульный ПК Razer Tomahawk Gaming Desktop

Компания Razer пополнила ассортимент модульных игровых десктопов моделью Tomahawk Gaming Desktop, которая...
Представлен ПК-корпус Antec Performance P10 Flux

Компания Antec пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Performance P10 Flux, которая подойдет для созда...
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкойОбзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкой
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор Сэкбой: Большое приключение. Аркада для веселого и семейного прохождения (Sackboy: A Big Adventure)Обзор Сэкбой: Большое приключение. Аркада для веселого и семейного прохождения (Sackboy: A Big Adventure)
Началось стабильное развертывание One UI...
Началось стабильное развертывание One UISamsung начала выпуск стабильного обновления для устройств Galaxy Note 20, Note 20 Ultra с номером сборки...
Xiaomi Mi Desktop Water Dispenser оснаще...
Xiaomi Mi Desktop Water Dispenser оснащеXiaomi выпустила автомат Mi Desktop Water Dispenser для приготовления горячих напитков с функцией очистк...
Apple Silicon M1 запускают игры с Ninten...
Apple Silicon M1 запускают игры с NintenВозможно, вы уже устали слышать о том, насколько мощным является Apple Silicon M1, поэтому вот еще одно д...
Logitech выпустила доступную мышь с трек...
Logitech выпустила доступную мышь с трекLogitech создала необычную компьютерную мышь с трекболом, которую сама называет «скульптурной эргономично...
Представлен корпус Sharkoon TG5 RGB Sile...
Представлен корпус Sharkoon TG5 RGB SileКомпания Sharkoon пополнила ассортимент корпусов моделью TG5 RGB Silent PCGH Edition, которая была спроек...
Европейские Redmi Note 9 Pro получили MI...
Европейские Redmi Note 9 Pro получили MIКомпания Xiaomi выпустила стабильную фирменную прошивку MIUI 12 для европейских владельцев смартфона Redm...
NVIDIA выпустила новое обновление GeForc...
NVIDIA выпустила новое обновление GeForcNVIDIA GeForce 457.09 WHQL новый драйвер доступен для загрузки. Обновление поставляется с оптимизацией дл...
Поставки видеокарты Gigabyte Eagle OC RT...
Поставки видеокарты Gigabyte Eagle OC RTИзображения видеокарты Gigabyte Eagle OC RTX 3060Ti просочились благодаря интернет-порталу VideoCardz. Хо...
Обновленный планшет EVE V получил 4К-дис...
Обновленный планшет EVE V получил 4К-дисСетевые источники сообщили об анонсе второго поколения планшета EVE V, который появится в продаже в следу...
Montech выпустила корпус SKY One в стиль...
Montech выпустила корпус SKY One в стильMontech выпустила компьютерный корпус SKY One. Корпус получился стильным, в плане дизайна и производитель...
Samsung Galaxy Tab Active 3 вышел в Евр...
Samsung Galaxy Tab Active 3 вышел в ЕврКомпания Samsung дала старт европейским продажам защищенного планшета Galaxy Tab Active 3, который оценен...
Представлен мини-ноутбук OneGx1 Pro на I...
Представлен мини-ноутбук OneGx1 Pro на IOne Netbook представил мини-ноутбук OneGx1 Pro, который позиционируется как портативная игровая консоль. ...
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12
Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020
Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor