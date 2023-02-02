Gigabyte Aorus 17X получит мобильную RTX 4090

Некоторое время назад компания NVIDIA официально анонсировала мобильные видеокарты нового поколения RTX 40, которые обладают достаточно внушительной производительностью и позволяют играть в любые современные проекты на максимальных настройках графики. Проблема только в том, что после анонса даже спустя месяц мы так и не увидели ни одного ноутбука, который бы получил графику нового поколения, и только сейчас появились первые данные про ноутбук Gigabyte Aorus 17X, который должен получить в топовой комплектации процессор Intel Core i9 и видеокарту RTX 4090. Этого достаточно, чтобы пользователь получил максимум производительности в видеоиграх и не только — мощнее ноутбука на рынке на текущий момент просто нет.

Правда, за такое удовольствие придётся немало заплатить — инсайдеры сообщают, что производитель планирует продавать ноутбук Gigabyte Aorus 17X примерно за 3850 долларов в базовой комплектации, но если вы захотите 1 ТБ встроенной памяти и больше оперативной памяти, то цена легко перевесит за 4000 долларов. Соответственно, это удовольствие для достаточно состоятельных геймеров или тех, кто использует ноутбук и его производительность скорее для работы с графикой или фото, нежели для видеоигр. Впрочем, даже в этом случае стоимость всё равно внушительная, потому что MacBook Pro 16 почти в топовой комплектации стоит дешевле, а ведь этот ноутбук обладает огромной производительностью, если не учитывать видеоигры и всё в этом духе.