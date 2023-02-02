Gigabyte Aorus 17X получит мобильную RTX 4090

Правда, за такое удовольствие придётся немало заплатить — инсайдеры сообщают, что производитель планирует продавать ноутбук Gigabyte Aorus 17X примерно за 3850 долларов в базовой комплектации, но если вы захотите 1 ТБ встроенной памяти и больше оперативной памяти, то цена легко перевесит за 4000 долларов. Соответственно, это удовольствие для достаточно состоятельных геймеров или тех, кто использует ноутбук и его производительность скорее для работы с графикой или фото, нежели для видеоигр. Впрочем, даже в этом случае стоимость всё равно внушительная, потому что MacBook Pro 16 почти в топовой комплектации стоит дешевле, а ведь этот ноутбук обладает огромной производительностью, если не учитывать видеоигры и всё в этом духе.