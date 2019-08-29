Gigabyte представил ноутбук Aero 17

Gigabyte выпустил свой новейший ноутбук Aero 17 .

Aero 17 оснащен двумя большими вентиляторами, каждый из которых имеет 71 лопасть вентилятора в сочетании с пятью полностью медными тепловыми трубками и 11 воздухозаборниками с вытяжными вентиляционными отверстиями, чтобы поддерживать доступный восьмиядерный процессор Intel Core i9. Aero 17 имеет сертификат NVIDIA GeForce RTX Studio, помогающий создателям редактировать видео 4K и беспрепятственно выполнять тяжелые задачи трехмерного моделирования.

Ноутбук оснащен максимум 64 ГБ двухканальной памяти Samsung и парой твердотельных накопителей Intel 760P. Другие функции включают Microsoft Azure AI для автоматической настройки производительности оборудования в соответствии с используемой программой. Это помогает создателям получить право на работу без необходимости вручную настраивать параметры. Программное обеспечение драйвера NVIDIA Studio помогает постоянно обновлять программное обеспечение и оптимизировать его.

Включают три порта USB Type-A, HDMI 2.0, DP1.4, Thunderbolt 3 и слот для SD-карты. Слот для SD-карты предназначен для передачи больших файлов и поддерживает UHS-II, что делает его в 12 раз быстрее, чем обычные устройства чтения SD-карт. Дисплей 4K в ноутбуке индивидуально откалиброван по цвету X-Rite Pantone и поддерживает 100% цветовую гамму Adobe RGB. Экран также сертифицирован VESA DisplayHDR 400.

Питание от батареи мощностью 94 Вт обеспечивает производительность в течение всего дня и до 8 часов автономной работы. Gigabyte будет предлагать Aero 17 в нескольких версиях с дисплеем 4K, предлагаемым в Aero 17 HDR Ya и Aero 17 HDR Xa. Меньшие модели получают панель LG FHD 144Hz IPS. Все версии имеют чип локальной сети Killer Ethernet E2600 и чип Killer Wi-Fi 6 AX1650.