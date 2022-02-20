Gigabyte представила блок питания с поддержкой PCIe Gen5

Компания Gigabyte представила новейший блок питания UD1000GM PG5 мощностью 1000 Вт с сертификатом эффективности 80+ Gold. Новинка предлагает полностью модульную конструкцию.

UD1000GM PCIE 5.0 имеет 16-контактный разъем и поставляется с высококачественным родным 16-контактным кабелем, который позволяет использовать блок питания с видеокартой PCIe Gen 5.0. Блок питания оснащен японскими конденсаторами, 120-мм вентилятором с интеллектуальным гидравлическим подшипником. Производитель оснастил модель всеми доступными степенями защиты: OCP, OTP, OVP, OPP, UVP и SCP для стабильной и надежной работы системы. На модель распространяется 10 лет гарантии.

Доступность и стоимость модели производитель не раскрывает.
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