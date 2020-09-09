Gigabyte представила модульные блоки питания с поддержкой видеокарт NVIDIA Ampere

Gigabyte представила модульные блоки питания с поддержкой видеокарт NVIDIA Ampere. Два блока питания мощностью 850 Вт и 750 Вт предлагают сертификат 80 PLUS Gold.

Компания использовала японские конденсаторы, которые славятся своей надежностью. Модели оснащены функцией остановки вентилятора при нагрузки менее 20%. P850GM и P750GM имеют по четыре 6 + 2-контактных разъема PCIe, а также 4+4-контактных разъема для ЦП. 120 мм вентилятор обеспечивает поступления холодного воздуха внутрь блока питания.

Блоки питания Gigabyte P850GM и P750GM оснащены защитой по току и напряжению OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP, все функции обеспечат длительный срок службы. Стоимость моделей не объявлена.

Комментарии и отзывы Gigabyte P850GM и P750GM
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