Gigabyte представила новый игровой монитор G27F Gaming

Gigabyte представила новый монитор G27F Gaming. Благодаря высокому разрешению 1920 x 1080 и высокой частоте обновления экрана 144 Гц, монитор позволяет ощутить качество и плавность игрового процесса. Время отклика 1 мс.

8-битный цвет, 92% охват DCI-P3. Обтекаемый дизайн, подставка надежно удерживает монитор на рабочем столе и позволяет регулировать монитор по высоте и наклону. Приложение OSD Sidekick поможет настроить монитор под требования пользователя. Также имеется функция отображения FPS кадров.

Доступные разъемы: два HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, разъем для наушников, два разъема USB 3.0. Монитор поддерживает установку VESA 100 на 100. Gigabyte G27F Gaming оснащен технологией защиты глаз. В данный момент стоимость модели неизвестна.