Gigabyte представила новый игровой монитор G27F Gaming

Gigabyte представила новый монитор G27F Gaming. Благодаря высокому разрешению 1920 x 1080 и высокой частоте обновления экрана 144 Гц, монитор позволяет ощутить качество и плавность игрового процесса. Время отклика 1 мс.

8-битный цвет, 92% охват DCI-P3. Обтекаемый дизайн, подставка надежно удерживает монитор на рабочем столе и позволяет регулировать монитор по высоте и наклону. Приложение OSD Sidekick поможет настроить монитор под требования пользователя. Также имеется функция отображения FPS кадров.

Доступные разъемы: два HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, разъем для наушников, два разъема USB 3.0. Монитор поддерживает установку VESA 100 на 100. Gigabyte G27F Gaming оснащен технологией защиты глаз. В данный момент стоимость модели неизвестна.
Комментарии и отзывы Gigabyte G27F Gaming
Обзоры:
Обзор ViewSonic XG350R-C. Бескомпромиссный игровой монитор на 35 дюймовОбзор ViewSonic XG350R-C. Бескомпромиссный игровой монитор на 35 дюймов
Обзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VAОбзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VA
Предварительный обзор Lenovo ThinkVision Creator Extreme P27. Для профиПредварительный обзор Lenovo ThinkVision Creator Extreme P27. Для профи
Новости:
QHD-монитор ViewSonic VX2785-2K-MHDU получил порт USB Type-C

Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динами...
Philips представила монитор 245B1 оснащенный датчиком присутствия

Монитор Philips 245B1 предлагает широкий функционал, такие как, разрешение 1440P, функцию PowerSensor, ре...
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей

Линейка мониторов E1 у Philips включает восемь моделей, объединенных поддержкой FreeSync, FlickerFree и р...
Обзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серииОбзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серии
Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Лучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore FlareЛучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore Flare
Рика Мэйна добавили в Team Fortress 2...
Рика Мэйна добавили в Team Fortress 2Актер, который озвучивал солдат TF2, умер в прошлом месяце в возрасте 79 лет от COVID-19. ...
Xiaomi MiJia Qualitell колонка с беспров...
Xiaomi MiJia Qualitell колонка с беспровКомпания Xiaomi продает на китайской площадке AliExpress Bluetooth колонку c поддержкой беспроводной заря...
Компания Royole представила складной сма...
Компания Royole представила складной смаКитайская компания Royole представила на презентации складной смартфон Flexpai 2. ...
Смартфон iPhone SE 2 засветился на видео...
Смартфон iPhone SE 2 засветился на видеоВ сети появилось видео, на котором, как утверждается, изображен компактный смартфон iPhone 9 или iPhone S...
«Экофинанс»: что такое мегазаем и как ег...
«Экофинанс»: что такое мегазаем и как егКредитная организация выдает до 70 тысяч рублей на срок до 24 месяцев, при этом заявку на выдачу ссуды...
Смартфон Nokia 9.2 PureView получит чипс...
Смартфон Nokia 9.2 PureView получит чипсСегодня в сети были обнаружены характеристики флагманского смартфона Nokia 9.2 (или 9.3) PureView, которы...
Galaxy Buds Bean получат систему активно...
Galaxy Buds Bean получат систему активноСледующее поколение беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds, под кодовом названием «Боб», будут включа...
Смартфон OPPO A52 позирует на качественн...
Смартфон OPPO A52 позирует на качественнСегодня в сети были опубликованы пресс-рендеры смартфона OPPO A52, который официально представить должны ...
Компания TSMC начала производство 5 нм м...
Компания TSMC начала производство 5 нм мКомпания TSMC начала рискованное производство чипов, основанных на 5 нм техпроцессе. Новая технология при...
Обзор Остров пингвинов. Шикарный кликер...
Обзор Остров пингвинов. Шикарный кликерПрактически подавляющее большинство современных казуальных проектов построены вокруг однотипных действий,...
Смартфон Oppo A92s позирует на новом пос...
Смартфон Oppo A92s позирует на новом посСегодня компания OPPO поделилась официальным постером смартфона Oppo A92s, где изображены все расцветки, ...
Привлекательный корпус компании Silentiu...
Привлекательный корпус компании SilentiuКорпус SilentiumPC Armis AR6X TG RGB оснащен двумя закаленными стеклянными панелями. Модель предлагает 4 ...
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOSОбзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOS
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебыОбзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы
Обзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AESОбзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AES
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor