Gigabyte представила три новых ноутбука AORUS 15P, AORUS 17G и AORUS 17X

Компания Gigabyte представила игровые ноутбуки серий AORUS 15P, AORUS 17G и AORUS 17X. Ноутбук серии AORUS 17X будет выпущен в ограниченном количестве.

Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core серии H 11-го поколения и графическим решением от NVIDIA, GeForce RTX 30 (до RTX 3080). Кроме того, ноутбуки оснащены технологией Dynamic Boost 2.0 для автоматической оптимизации системы. Система охлаждения WINDFORCE Infinity предотвращает перегрев моделей. Новинки выделяются быстрыми IPS-панелями с частотой обновления до 360 Гц. Модели имеют механическую клавиатуру с переключателями Omron.

Доступность и стоимость ноутбуков серий AORUS 15P, AORUS 17G и AORUS 17X компания не раскрыла.