Gigabyte представила три новых ноутбука AORUS 15P, AORUS 17G и AORUS 17X

Компания Gigabyte представила игровые ноутбуки серий AORUS 15P, AORUS 17G и AORUS 17X. Ноутбук серии AORUS 17X будет выпущен в ограниченном количестве.

Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core серии H 11-го поколения и графическим решением от NVIDIA, GeForce RTX 30 (до RTX 3080). Кроме того, ноутбуки оснащены технологией Dynamic Boost 2.0 для автоматической оптимизации системы. Система охлаждения WINDFORCE Infinity предотвращает перегрев моделей. Новинки выделяются быстрыми IPS-панелями с частотой обновления до 360 Гц. Модели имеют механическую клавиатуру с переключателями Omron.

Доступность и стоимость ноутбуков серий AORUS 15P, AORUS 17G и AORUS 17X компания не раскрыла.
Комментарии и отзывы Gigabyte AORUS 15P, AORUS 17G и AORUS 17X
Флагман Vivo X60 Pro скоро выйдет в Росс...
Компания Vivo раскрыла дату российской презентации флагманского смартфона Vivo X60 Pro – дебют состоится ...
Смартфон Redmi K40 показали на первом ви...
Бренд Redmi опубликовал видео, в котором демонстрируется смартфон Redmi K40. Самое интересное в ролике, э...
Характеристики Lenovo YOGA Duet 2021...
Крупнейший в мире производитель ПК Lenovo подтвердила, что в ближайшие дни выпустит не один, а три новых ...
Смартфон Realme GT Neo раскупили за 10 с...
Компания Realme похвасталась удачным началом продаж смартфона Realme GT Neo, первая партия которого была ...
Samsung Galaxy Z Flip 3 показали на ренд...
Профильный ресурс LetsGoDigital поделился качественными изображениями складного смартфона Samsung Galaxy ...
Chuwi представила ноутбук CoreBook Xe на...
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что некоторые крупные производители ноутбуков бу...
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей...
Смартфон vivo Y31 предлагает поддержку бесконтактных платежей, актуальную версию программного обеспечения...
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с ...
Тестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue 818 поддерживает более 60 различных комбинаций предупрежде...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor