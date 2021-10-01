Gigabyte представила вентиляторы серии AORUS ARGB

Компания Gigabyte представила серию вентиляторов AORUS ARGB. Модель GP-AR120RFAN - это 120 мм вентилятор и GP-AR140RFAN - 140 мм версия.

Оба вентилятора оснащены восемью светодиодами ARGB. Снизить уровень шума вентиляторов помогают антивибрационные прокладки.

Вентиляторы Gigabyte AORUS ARGB обеспечивают максимальный воздушный поток. Скорость вращения версии AORUS 120 ARGB составляет от 800 до 1700 Об/мин при уровне шума до 28,6 дБА. Модель AORUS 140 ARGB вращается со скоростью от 800 до 1700 Об/мин. Обе модели отличаются высокой надежностью. Срок службы подшипника рассчитана на 73500 часов.

На вентиляторы распространяется трехлетняя гарантия. Стоимость и доступность вентиляторов производитель не раскрывает.