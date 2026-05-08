Gigabyte представила видеокарту AORUS RTX 5090 Infinity

Компания Gigabyte представила необычную видеокарту AORUS RTX 5090 Infinity, которая получила совершенно новую систему охлаждения и мощный заводской разгон. Впервые модель показали ещё в начале года в рамках проекта AORUS Design Lab. Тогда компания продемонстрировала нестандартную версию GeForce RTX 5090, ориентированную на премиальный сегмент. Главной особенностью Infinity стал сравнительно компактный корпус при сохранении полной производительности RTX 5090 и даже дополнительного запаса мощности. На первый взгляд система охлаждения видеокарты выглядит как двухвентиляторная, однако на самом деле внутри скрывается более сложная трёхвентиляторная конструкция. Кроме того, корпус полностью выполнен из металла и сочетает серебристо-чёрную цветовую схему с необычными круглыми вырезами для вывода воздуха.

Именно через эти отверстия реализована система dual-flow through, напоминающая подход NVIDIA в Founders Edition. Она включает два вентилятора Hawk Fan, испарительную камеру с прямым контактом с графическим процессором, сверхпроводящие тепловые трубки и упомянутую конструкцию с двойным воздушным потоком. В качестве термоинтерфейса используется фирменная композитная металлическая термопаста. По заявлениям Gigabyte, новая система охлаждения снижает уровень шума, одновременно обеспечивая увеличение воздушного давления до 53,6%. Это существенное преимущество для столь производительной видеокарты топового уровня.