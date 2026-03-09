MaxSun представила видеокарту Arc Pro B60 Dual

Компания MaxSun представила сразу две новые версии видеокарт в линейке Arc Pro B60 Dual GPU — каждая оснащена двумя графическими процессорами Intel Arc Pro B60, что в сумме даёт 40 ядер Xe2 и 48 ГБ памяти GDDR6. Первая версия получила пассивное охлаждение и рассчитана на двухслотовое исполнение, что делает её подходящей для серверных систем с корпусами с высоким воздушным потоком, где воздух направляется непосредственно через карту. Такая конструкция позволяет устанавливать несколько видеокарт параллельно в серверные системы с вентиляторами для задач ИИ-инференса и локальной разработки. Однако наиболее интересной выглядит версия с жидкостным охлаждением — она занимает всего один слот.

Такой компактный профиль является ключевым преимуществом водяного охлаждения — несколько карт можно устанавливать вплотную друг к другу в плотных серверных корпусах без необходимости в мощном воздушном потоке. У версии с жидкостным охлаждением теплопакет остаётся на уровне 400 Вт, как и у модели с вентиляторами. Тем не менее ожидается немного более высокая производительность благодаря большей стабильности температур при водяном охлаждении. Производитель сообщает, что при подключении к системе охлаждения температура графического процессора достигает примерно 61 °C, хотя другие параметры контура охлаждения не раскрываются. И это очень хорошая температура по современным меркам, так что работать система будет очень даже стабильно и эффективно.
