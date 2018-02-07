Gigabyte выпускает Aorus AC300W ATX Mid-Tower в модели Light

Gigabyte выпустила новую модель корпуса с подсветкой. Разработанный с использованием компонентов Gigabyte в виду корпуса, корпус выпущен в серии премиум-класса Aorus.Корпус был помечен VR ready и поставляется с настраиваемой функциональностью RGB Fusion. У корпуса есть множество особенностей, такие, как вырезки на задней панели, множество вариантов установки водяного охлаждения и широкий спектр RGB подсветки, вентиляторы RGB, полосы и контроллеры.Также есть место для хранения, вы можете разместить три 2,5-дюймовых SSD накопителя, а обычный (скрытый) отсек может содержать два жестких диска. AC300W Light должен быть доступен в ближайшее время за 89 долларов.