Gigaset представила смартфон GX290

Немецкая компания Gigaset (читайте Siemens) представила защищенный смартфон GX290. Из фишек: процессор MediaTek, высокая автономность и Android Pie на борту.

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Gigaset GX290 основан на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P23. О количестве оперативной памяти производитель пока что умалчивает, но достоверно известно, что объём флеш-памяти составляет 32 ГБ. Основная камера представлена двойным модулем 13 и 2 Мп, фронтальная же получит один датчик на 8 Мп. Защита смартфона выполнена на уровне IP68 и стандарте MIL-STD. Это значит, что Gigaset GX290 не страшна вода, пыль, а также падения с небольшой высоты. Высокую автономность обеспечит аккумулятор ёмкостью 6200 мАч и невысокое разрешение дисплея HD+ (1600x900). Работает потомок некогда величественной Siemens на чистой Android Pie.За немецкое качество прямиком с китайских заводов придётся отдать 360 евро, однако в первое время после релиза у покупателей будет возможность купить смартфон за 300 евро.