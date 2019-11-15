Gionee L6 + резервный телефон

Gionee L6 + предназначен для студентов, бизнесменов и пожилых людей. Студентам, которым нужно сосредоточиться, подойдет телефон с базовыми функциями, который можно использовать только для звонков и обмена сообщениями.

Люди которые много работают с телефоном могут выбрать L6 + в качестве резервного телефона, который будет доступен в случае, если у основного телефона разрядится батарея. Пожилым гражданам будет легче работать по сравнению со смартфоном, так как клавиатура имеет большие клавиши, а символы имеют жирный и большой размер шрифта. Характеристики телефона пока не разглашаются.