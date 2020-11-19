Gionee M12 с 6,55-дюймовым дисплеем выпущен по цене 196 долларов

Gionee объявила о прибытии телефона Gionee M12.

M12 - это бюджетный телефон, выпущенный в Нигерии, который поставляется с двумя версиями чипсета. Он поставляется с модным перфорированным экраном и 48-мегапиксельной четырехкамерной камерой. Gionee М12 оснащен 6,55-дюймовым IPS экраном, который поставляет HD + разрешение 720 х 1600 пикселей. На задней стороне устройства установлена ​​вертикальная камера, которая включает 48-мегапиксельный объектив Samsung GD1, 5-мегапиксельную сверхширокую камеру с углом обзора 115 градусов и пару 2-мегапиксельных дополнительных линз. В телефоне предустановлена ​​ОС Android 10.

Версия Gionee M12 с набором микросхем Helio A25 имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Модель на базе Helio P22 имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено батареей емкостью 5100 мАч, которая поддерживает зарядку 10 Вт. Он поставляется с другими функциями, такими как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, USB-C, считыватель отпечатков пальцев на задней панели и аудиоразъем 3,5 мм. Устройство также получила две расцветки корпуса: Dazzling Black и Magic Green.

Цены и доступность Gionee M12:

Вариант Helio A22 для Gionee M12 за 196 долларов США, а модель Helio P22 за 223 доллара США.
Комментарии и отзывы Gionee M12
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