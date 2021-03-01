Gionee Max Pro получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Gionee представила в Индии смартфон Gionee Max Pro, который оценен на местном рынке в 95 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1560:720 точек, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с датчиками изображения на 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, отдельной кнопкой для Google Assistant, поддержкой LTE, модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников, устаревшим разъемом microUSB и предустановленной операционной системой Android 10.

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