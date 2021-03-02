Gionee Max Pro с АКБ на 6000 мАч оценен в €80

Вчера компания Gionee представила в Индии весьма любопытный бюджетный смартфон Gionee Max Pro, который был оценен на местном рынке в 95 долларов. Удивительно, но европейская цена новинки оказалась еще ниже – всего 80 евро. Причем продажи стартуют уже 8 марта.

Напомним, что аппарат оборудовали восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1560:720 точек, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с датчиками изображения на 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, отдельной кнопкой для Google Assistant, поддержкой LTE, модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников, устаревшим разъемом microUSB и предустановленной операционной системой Android 10.
Комментарии и отзывы Gionee Max Pro
Обзоры:
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Новости:
Vivo X51 5G набрал 114 и 81 балл в тестах DXOMARK Rear и Selfie Camera

Команда DXOMARK протестировала производительность задней камеры и селфи- камеры смартфона Vivo X51 5G. ...
Стала известна цена Redmi Note 10

В сети появилась фотография розничной упаковки смартфона Redmi Note 10, официальный релиз которого состои...
Samsung Galaxy M12 официально вышел с Exynos 850

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M12. ...
Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Лучшая микроволновка. Samsung GE83KRW-1Лучшая микроволновка. Samsung GE83KRW-1
Обзор Polaris PWK 1755CAD. Умный чайник с Яндекс.АлисойОбзор Polaris PWK 1755CAD. Умный чайник с Яндекс.Алисой
Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Samsung Galaxy S21 5G получит продвинуту...
Samsung Galaxy S21 5G получит продвинутуАвторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S21 5G, который е...
Xiaomi Mi 11 может не получить комплектн...
Xiaomi Mi 11 может не получить комплектнВ сети появилась фотография, на которой изображены коробки iPhone 12 и еще не представленного официально ...
iPhone 13 получит улучшенную камеру...
iPhone 13 получит улучшенную камеруНесколько месяцев назад технический гигант Apple выпустил на рынок свою серию смартфонов iPhone 12. Но эт...
OnePlus 9 получит плоский дисплей как On...
OnePlus 9 получит плоский дисплей как OnСудя по слухам сети, грядущий OnePlus 9 получит тот же дисплей, что и OnePlus 8T. Флагман 2020 года оснащ...
Первая компьютерная платформа на Snapdra...
Первая компьютерная платформа на Snapdra Компании Qualcomm и Lantronix объявили о выходе первой в мире компьютерной платформы на основе топовой ...
Apple скоро прекратит производство iPhon...
Apple скоро прекратит производство iPhonНедавно стало известно о том, что компания Apple ограничила производство смартфона iPhone 12 mini из-за с...
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU...
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RUТренд с переводом сотрудников на удаленную работу, заложенный в прошлом году, будет продолжен и дальше. П...
Ulefone Armor 10 5G испытали на прочност...
Ulefone Armor 10 5G испытали на прочностКомпания Ulefone опубликовала новое видео, посвященное недавно вышедшему защищенному смартфону Armor 10 5...
Утечка тизера грядущих наушников Realme...
Утечка тизера грядущих наушников RealmeОпубликованный тизер-постер показывает, что компания Realme объединяется с популярной американской группо...
LG Больше не создаёт смартфон Rollable...
LG Больше не создаёт смартфон RollableLG Electronics дразнит своим футуристическим складным смартфоном с прошлого года. Но теперь похоже, что к...
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCam...
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamВ период коронавируса многие пользователи стали чаще использовать различные видеосервисы, позволяющие общ...
BioWare и EA представили новый трейлер D...
BioWare и EA представили новый трейлер DBioWare и EA на ежегодной церемонии игровых достижений "The Game Awards" представили официальный тизер со...
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade LakeОбзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информатором
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor