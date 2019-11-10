Gionee выпускает флип-телефон A326

2019-11-10, Автор - Ramil; Продукт - A326; [95]
Компания Gionee пытается вызвать ностальгию с запуском своего телефона. Gionee A326 - это флип-телефон, который напоминает эпоху, когда флип-телефоны пользовались огромной популярностью. Gionee пытается удовлетворить потребности рынка, компактных телефонов.

Телефон имеет раскладной дизайн. Основной дисплей имеет ширину 2,8 дюйма, в то время как передняя часть имеет меньший дисплей, который должен отображать время и уведомления. Он поставляется в черном цвете в качестве основного цвета, но есть другие варианты цвета Starry Blue, Elegant red и золотой оттенок. Gionee A326 поддерживает две SIM-карты и двойной режим ожидания.

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