Глава Huawei уже тестирует смартфон Honor V30

Глава суббренда Huawei Жао Минг написал пост в Weibo с хэштегом #Honor V30 после посещения конференции China Mobile Global Partners Conference 2019. Фотография скорее всего была сделана и опубликована с помощью Honor V30 Pro.

Также, по словам авторитетного инсайдера, основная двойная камера на 60 или 64 МП обзаведется датчиком Sony IMX686 и тройной оптической стабилизацией. У Honor V30 Pro плюсом ко всему этому еще и 3D ToF. Напомним, что Honor V30 прочат LCD-экран со встроенной фронтальной камерой, чипсет Kirin 980, батарею на 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки SuperCharge на 22.5 Вт. Honor V30 Pro приписывают процессор Kirin 990, OLED-дисплей, аккумулятор на 4200 мАч, быструю зарядку SuperCharge на 40 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт.