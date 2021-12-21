Глава OnePlus подтвердил дату анонса нового смартфона

Слухи и утечки о серии OnePlus 10 рисуют картину того, чего нам следует ожидать, когда будут представлены флагманы OnePlus следующего поколения. А теперь основатель OnePlus Пит Лау подтвердил нам сроки анонса OnePlus 10 Pro (и, возможно, OnePlus 10), впервые замеченных GSMArena — Пит Лау подтверждает анонс OnePlus 10 Pro в январе. Впрочем, он не подтвердил никаких других подробностей о предстоящем смартфоне, кроме того факта, что он, скорее всего, будет раскрыт где-то в начале следующего года. С другой стороны, недавно мы сообщили о некоторых характеристиках OnePlus 10 Pro, которые просочились на Weibo. Авторитетный информатор Digital Chat Station дал некоторую информацию о грядущем телефоне, которая подтвердила более ранние слухи и утечки.

Новая информация, поступающая из сообщения, заключается в том, что OnePlus 10 Pro, вероятно, будет поддерживать сверхбыструю проводную зарядку 80 Вт, а по беспроводной сети телефон сможет заряжаться мощностью 50 Вт. Обе технологии довольно быстрые и должны иметь возможность достаточно быстро пополнить аккумулятор OnePlus 10 Pro, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что ваша батарея разрядится. Другая информация, которую мы слышали о OnePlus 10 Pro на данный момент, заключается в том, что флагманский телефон будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 пикселей и, конечно же, быстрой и плавной частотой обновления дисплея в 120 Гц. Кроме того, OnePlus 10 Pro будет иметь 32-мегапиксельную селфи-камеру, расположенную в небольшом отверстии в верхнем левом углу большого и яркого дисплея.