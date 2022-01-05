Глава OnePlus раскрыл параметры OnePlus 10 Pro Руководитель компании OnePlus Пит Лау поделился характеристиками флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, официальный релиз которого ожидается на следующей неделе. Руководитель компании OnePlus Пит Лау поделился характеристиками флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, официальный релиз которого ожидается на следующей неделе. Итак, аппарат получит 6,78-дюймовую изогнутую Fluid AMOLED-панель по технологии LTPO 2.0 c кадровой частотой 120 Гц, врезанную селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную камеру Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, а также двойной оптической стабилизацией, размеры 163:73,9:8,55 мм, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной зарядки, предустановленную оболочку OxygenOS 12 на основе Android 12, поддержку VoLTE, VoWiFi и Bluetooth 5.2, модуль NFC и двойные стереодинамики. Итак, аппарат получит 6,78-дюймовую изогнутую Fluid AMOLED-панель по технологии LTPO 2.0 c кадровой частотой 120 Гц, врезанную селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную камеру Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, а также двойной оптической стабилизацией, размеры 163:73,9:8,55 мм, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной зарядки, предустановленную оболочку OxygenOS 12 на основе Android 12, поддержку VoLTE, VoWiFi и Bluetooth 5.2, модуль NFC и двойные стереодинамики. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:24 . Продукт - OnePlus 10 Pro Комментарии и отзывы OnePlus 10 Pro

Опубликован тизер смартфона Vivo S12…

В сети появился тизер смартфона Vivo S12, официальный релиз которого состоится уже 22 декабря. По предвар… В сети появился тизер смартфона Vivo S12, официальный релиз которого состоится уже 22 декабря. По предвар…

Пит Лау рассказывает о трудностях с доставкой ColorOS 12 на …

Ранее в этом году OnePlus перешла на ColorOS для своих смартфонов в Китае с запуском серии OnePlus 9. Бре… Ранее в этом году OnePlus перешла на ColorOS для своих смартфонов в Китае с запуском серии OnePlus 9. Бре…

Российские Samsung Galaxy A72 обновили до Android 12…

Компания Samsung начала распространение стабильной версии фирменной оболочки One UI 4.0 на основе Android… Компания Samsung начала распространение стабильной версии фирменной оболочки One UI 4.0 на основе Android…

Huawei выпустит новый складной Mate X в феврале…

Huawei уже выпустила на рынок несколько складных смартфонов, в том числе Mate X, Mate Xs и Mate X2, а теп… Huawei уже выпустила на рынок несколько складных смартфонов, в том числе Mate X, Mate Xs и Mate X2, а теп…

Xiaomi 12 Ultra засветился на схематичном рендере…

В сети появилось патентное изображение, на котором, как утверждает источник, предстал смартфон Xiaomi 12 … В сети появилось патентное изображение, на котором, как утверждает источник, предстал смартфон Xiaomi 12 …

One UI 4 уже доступно на флагманских смартфонах Samsung…

После успешного бета-запуска в сентябре, Samsung официально выпустила свое программное обеспечение One UI… После успешного бета-запуска в сентябре, Samsung официально выпустила свое программное обеспечение One UI…

Xiaomi 12 Pro засветился в ролике о MIUI 13…

В опубликованном вчера видео, посвященному оболочке MIUI 13, засветился еще не представленный официально … В опубликованном вчера видео, посвященному оболочке MIUI 13, засветился еще не представленный официально …