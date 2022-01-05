Глава OnePlus раскрыл параметры OnePlus 10 Pro

Итак, аппарат получит 6,78-дюймовую изогнутую Fluid AMOLED-панель по технологии LTPO 2.0 c кадровой частотой 120 Гц, врезанную селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную камеру Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, а также двойной оптической стабилизацией, размеры 163:73,9:8,55 мм, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной зарядки, предустановленную оболочку OxygenOS 12 на основе Android 12, поддержку VoLTE, VoWiFi и Bluetooth 5.2, модуль NFC и двойные стереодинамики.