Глава OnePlus собрал смартфон Nord на видео

Один из руководителей компании OnePlus Карл Пей выложил видео, на котором он собственноручно собирает смартфон Nord. Данный ролик может послужить не только руководством к разборке и сборке устройства, но и демонстрирует его высокую ремонтопригодность.

Напомним, что перед нами продвинутая модель среднего уровня, которая характеризуется 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, врезанной фронтальной камерой с 32 Мп датчиком Sony IMX616 и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 48-Мп датчике Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчиком глубины на 5 Мп, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей на 4115 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и предустановленной OxygenOS 10.5 на базе Android 10. Его цена составляет 400 и 500 евро.