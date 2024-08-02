Глава Samsung недоволен дизайном часов Galaxy Watch Ultra

Совсем недавно компания Samsung официально представила новые умные часы Galaxy Watch Ultra, беспроводные наушники Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro, а также умное кольцо Galaxy Ring на мероприятии Unpacked. Примечательно, что с момента окончания презентации устройства компании нового поколения в сети называют самыми противоречивыми гаджетами Samsung за всю историю. Всё дело в их дизайне и том, насколько они похожи на Apple Watch Ultra, AirPods 3 и AirPods Pro 2. Более того, если верить журналистам из Южной Кореи, исполнительный председатель Samsung Electronics Джей Ли очень недоволен этим, выражая озабоченность по поводу работы мобильного подразделения. Есть данные о том, что подразделение дизайнеров обвиняют в подражании компании Apple — слишком уж явном, как оказалось после презентации.

Руководитель компании даже попросил изменить планы мобильного подразделения в будущем, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Впрочем, на самом деле, компания Samsung достаточно активно копировала решения Apple и раньше — просто тогда это не выглядело настолько очевидным решением. Например, компанию фанаты неоднократно обвиняли в заимствовании стиля интерфейса, каких-то элементов дизайна корпуса смартфонов и планшетов. Но раньше это было спорно — можно было сказать, что на самом деле на рынке множество схожих решений и на копирование это не похоже. Но теперь оправдать идентичный дизайн очень проблематично даже большому фанату компании Samsung.