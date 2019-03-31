Глава Xiaomi засветился с флагманским Redmi на Snapdragon 855

Сетевые источники опубликовали фото, на котором фотография, на которой босс Xiaomi Лей Цзунь запечатлен с неизвестным смартфонов. Утверждается, что на столе лежит еще не представленный флагман Redmi с топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 855. Аппарат якобы уже находится на стадии прототипа, и на фото запечатлен один из тестовых образцов. По словам источника, смартфон получит выдвижную фронтальную камеру. Также отметим наличие 3,5-мм разъема наушников. К сожалению, ориентировочная дата анонса пока не сообщается.