Глава отдела Razer Phone ушел из компании

Руководитель проекта Razer Phone ушел из компании и теперь будет заниматься созданием автономных дронов. Изначально Том Мосс пришел в Razer после того, как гигант рынка купил стартам Nextbit. Том был главой проекта про облачный смартфон, но вскоре проект закрыли из-за слишком уж больших амбиций. Зато вместе с новой командой Том создал крутой игровой смартфон, который выглядит привлекательно, отлично реализован и пользуется повышенным спросом среди геймеров. Теперь он будет заниматься созданием дронов, а в компании Razer вынуждены искать нового руководителя для своего отдела. Благо, вторая модель Razer Phone уже вышла в свет и до релиза следующей версии у компании есть предостаточно времени. Новый смартфон компании, кстати, выглядит предельно интересным.