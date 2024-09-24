Главная фишка iPhone 16 появится только в марте 2025 года

Некоторое время назад компания Apple представила множество функций на базе искусственного интеллекта, которые появятся в iOS 18, но чётко дала понять, что Apple Intelligence будет доступен только в марте 2025 года, с выпуском iOS 18.4. Однако, согласно последнему посту Марка Гурмана, достаточно известного инсайдера, некоторые функции Siri, основанные на базе искусственного интеллекта, могут появиться раньше — скорее всего, с обновлением iOS 18.3. Стоит сразу отметить, что пока что это не официальная информация от производителя, но есть вероятность, что Apple успеет внедрить какие-то функции раньше, чем планировалось, и порадовать пользователей улучшениями Siri раньше времени.

Но официальная на данный момент дорожная карта предполагает дебют Apple Intelligence с iOS 18.1 в октябре, обновление iOS 18.2 в декабре и выпуск iOS 18.3 в январе. В рамках данных апдейтов пользователи получат определённые новые функции, но не весь пакет, а только часть. При этом многие пользователи остались крайне недовольны тем, что обещанные функции они получат только в марте 2025 года. Дело в том, что сервисы на базе искусственного интеллекта являются основным преимуществом новых смартфонов, но полгода с момента покупки полного набора бонусов от ИИ пользователи не получат. Это довольно странный момент, который на самом деле говорит о том, что у Apple достаточно плохо с процессом разработки и компания даже с таким колоссальным бюджетом не может делать большие нововведения вовремя.