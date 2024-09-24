Главная фишка iPhone 16 появится только в марте 2025 года

Но официальная на данный момент дорожная карта предполагает дебют Apple Intelligence с iOS 18.1 в октябре, обновление iOS 18.2 в декабре и выпуск iOS 18.3 в январе. В рамках данных апдейтов пользователи получат определённые новые функции, но не весь пакет, а только часть. При этом многие пользователи остались крайне недовольны тем, что обещанные функции они получат только в марте 2025 года. Дело в том, что сервисы на базе искусственного интеллекта являются основным преимуществом новых смартфонов, но полгода с момента покупки полного набора бонусов от ИИ пользователи не получат. Это довольно странный момент, который на самом деле говорит о том, что у Apple достаточно плохо с процессом разработки и компания даже с таким колоссальным бюджетом не может делать большие нововведения вовремя.