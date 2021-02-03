Главная камера Redmi K40 получит крупный датчик изображения

Один из заслуживающих доверия китайских инсайдеров поделился подробностями о смартфоне Redmi K40, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в главном модуле тыльной камеры будет использоваться крупный датчик изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма. Это должно помочь смартфону выдавать качественные фото в условиях недостаточной освещенности. Возможно, Redmi K40 станет лучшим камерофоном в сегменте до 500 долларов.

Предыдущие слухи прочили смартфону врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, оперативную памятью LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1, платформы Dimensity 1200, Snapdragon 888 или Snapdragon 870.