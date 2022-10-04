Главную фишку iPhone 14 Pro придумали очень давно

Когда в ходе презентации компании Apple инженеры представили решение под названием «Динамический остров» для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, пользователи достаточно длительное время смеялись над этим названием, так как оно звучит весьма нелепо. Теперь же разработчики компании объяснили, что на самом деле разработка была придумана достаточно давно, но в компании активно спорили над тем, когда её стоит вводить, и про название споров было не меньше. Однако здесь стоит отметить, что хотя фокус-группа назвала именно это название наиболее оптимальным, многие согласятся, что ничего глупее на самом деле придумать бы не вышло. Благо, название данной разработки никак не влияет на то, как функция работает и какие возможности предоставляет.

Например, функция с таймером оказалась безумно удобно, так как пользователь может работать с различным софтом, при этом видя примерное время. Но больше всего понравилось то, как работает приложение Lyft — пользователь может заказать себе такси и скрыть приложение, а в соответствующем виджете будет показано, через сколько автомобиль прибудет к вашему дому. Это очень крутая функция, особенно если вы ездите на такси часто, но подобных фишек на самом деле очень много. Будем надеяться, что разработчики выпустят как можно больше подобных решений, чтобы покупка iPhone 14 Pro и его Max-версии казалась более осмысленной, ведь пока что платить такие безумные деньги за смартфон кажется избыточным решением, особенно на фоне конкурентов.
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