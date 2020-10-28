Глобальная версия Amazfit GTS 2 и Amazfit GTR 2 со встроенным Amazon Alexa

Huami провела глобальное мероприятие, во время которого анонсировала глобальные версии умных часов Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2.

Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 были впервые анонсированы в прошлом месяце в Китае, однако их глобальные версии имеют немного другие функции.

Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 заменяют помощника XiaoAI на китайских моделях на голосового помощника Amazon Alexa. Голосовой помощник также работает в автономном режиме, и существует более 65 автономных голосовых команд. Ещё китайская версия также имеет встроенное хранилище, но глобальная версия имеет 3 ГБ дискового пространства, в отличие от китайской версии, которая имеет 4 ГБ.

Amazfit GTS 2 и Amazfit GTR 2 будут продаваться по цене 179 долларов в США. GTR 2 поступит в продажу с 30 октября, а GTS 2 поступит в продажу 1 ноября. Часы будут продаваться в Испании, Германии, Японии, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, России, Италии, Индонезии и Сингапуре.