Глобальная версия HONOR Magic7 RSR PORSCHE DESIGN оценена в 1800 евро

Компания HONOR представила глобальную версию флагманского смартфона Magic7 RSR PORSCHE DESIGN, который уже вышел в Китае. Продажи новинки в Старом Свете стартуют 21 февраля по цене от 1800 евро.

Напомним, что смартфон получил 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,8-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и ШИМ-регулировкой яркости 4320 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор на 1/1,3 дюйма, оптика с переменной диафрагмой ƒ/1,4–ƒ/2,0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 200 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камеру разрешением 50 Мп и 3D-датчик глубины, батарею ёмкостью 5850 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68 и IP69, модуль NFC, поддержку спутниковой связи и предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0.
Представлен смартфон OPPO Reno13…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno13, которая оценена на дебютном китайском рынк…
Realme Neo 7 протестировали в бенчмарке AnTuTu…
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона Realme Neo 7, о…
Пауэрбанк Anker Power Bank на 25000 мАч оценен в 90 фунтов с…
Компания Anker пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Anker Power Bank, которая уже появилас…
Регулятор раскрыл параметры смартфона Realme Neo7…
В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и характеристики смартфона Realme Neo7, ко…
CMF Phone 1 обновили до Android 15 …
Компания Nothing начала распространение бета-версии фирменной прошивки Nothing OS 3.0 на базе операционно…
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F16 показали на рендерах …
Профильное издание Smartprix опубликовало изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy F16, который ещ…
В Samsung Galaxy S25 Ultra будут камеры от Sony…
Сетевые источники раскрыли подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не б…
Samsung Galaxy S25 показали на первом видео…
Серия смартфонов Samsung Galaxy S25, если информация инсайдеров верна, будет официально представлена в на…
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor