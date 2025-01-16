Глобальная версия HONOR Magic7 RSR PORSCHE DESIGN оценена в 1800 евро

Компания HONOR представила глобальную версию флагманского смартфона Magic7 RSR PORSCHE DESIGN, который уже вышел в Китае. Продажи новинки в Старом Свете стартуют 21 февраля по цене от 1800 евро.

Напомним, что смартфон получил 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,8-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и ШИМ-регулировкой яркости 4320 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор на 1/1,3 дюйма, оптика с переменной диафрагмой ƒ/1,4–ƒ/2,0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 200 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением и OIS), селфи-камеру разрешением 50 Мп и 3D-датчик глубины, батарею ёмкостью 5850 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68 и IP69, модуль NFC, поддержку спутниковой связи и предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0.