Глобальная версия HONOR MagicBook Art 14 2025 стоит 1700 евро

Компания HONOR объявила о выпуске глобальной версии ноутбука MagicBook Art 14 (2025), который обойдется в 1700 евро. Ноутбук имеет в своем оснащении 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255H, корпус из магниевого сплава массой 1,03 кг и толщиной 11,5 мм, видеокарту Intel Arc 140T, 32 ОЗУ LPDDR5x (8400 МТ/с), твердотельный накопитель объемом 1 ТБ, 14,6-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3120:2080 пикселей, соотношением сторон 3:2, пиковой яркостью HDR 1600 нит, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, частотой ШИМ-затемнения 4320 Гц и антибликовым покрытием с ультранизким отражением, съемную магнитную камеру с разрешением 1080p, аккумулятор ёмкостью 60 Втч, клавиатуру с подсветкой, шесть динамиков с поддержкой HONOR Sound и DTS, а также три микрофона с шумоподавлением.