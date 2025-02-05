Глобальная версия Huawei Mate XT Ultimate Design выйдет 18 февраля

Компания Huawei объявила, что международный релиз складного смартфона Mate XT Ultimate Design состоится 18 февраля в Малайзии. В Китае новинка продается еще с осени прошлого года. Напомним, что смартфон оснащается гибким 10,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2232:3184 точки, 7,9-дюймовым дисплеем в двойном режиме или 6,4-дюймовым в одинарном, корпусом толщиной 3,6 мм в разложенном виде и 12,8 мм в полностью сложенном, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с диафрагмой от F1.4 до F4.0 и оптическая стабилизация), 12 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископ с 5,5-кратным приближением и OIS), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 16 ГБ оперативной памяти, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, аккумулятором ёмкостью 5600 мАч и поддержкой спутниковой связи Lingxi Communication и Tiantong.