Глобальная версия Nubia RedMagic 6S Pro появилась в продаже

Компания дала старт продажам глобальной версии геймерского смартфона RedMagic 6S Pro, который вышел в Китае еще в начале сентября. Итак, версия RedMagic 6S Pro Cyborg с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 600 долларов или 600 евро, RedMagic 6S Pro Cyborg с 16/256 ГБ – 700 долларов, а прозрачный вариант с RedMagic 6S Pro Ghost 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 730 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888+, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 165 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120-Вт, системой охлаждения ICE 7.0 на основе вентилятора со скоростью вращения 20 тысяч оборотов в минуту и RGB-подсветкой, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, а также предустановленной ОС Android 11 с прошивкой Red Magic 4.5.

Комментарии и отзывы RedMagic 6S Pro
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