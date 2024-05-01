Глобальная версия Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition уже раскуплена

Несколько дней назад компания ZTE выпустила в продажу международную версию смартфона Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition. Сегодня стало известно, что выпущенная ограниченным тиражом новинка была распродана за считанные минуты. Объем партия не уточняется. От стандартного издания Starry Night Edition отличается оформленной под «Звездную ночь» Ван Гога задней панелью. Технические характеристики остались прежними.

Смартфон оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX800 с 35-мм объективом и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм оптика с OIS), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и рамкой из аэрокосмического металлического сплава.
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