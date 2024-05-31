Глобальная версия OPPO Reno12 засветилась в сети

В баз данных индийского регулятора BIS обнаружились сведения о глобальной версии смартфона OPPO Reno12, который недавно был представлен в Китае. Также аппарат протестировали в бенчмарке Geekbench, который указал на однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную ОС Android 14. Китайский Reno12, напомним, основан на процессоре Dimensity 8250 Star Speed.

Оцененный в Китае от 370 долларов Reno12 также характеризуется оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, ШИМ-регулировкой 2160 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратный оптический зум), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и операционной системой Android 14 с интерфейсом ColorOS 14.