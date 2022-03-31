Глобальная версия OnePlus 10 Pro оценена в 900 евро

Компания OnePlus официально представила международную версию флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, который вышел на китайском рынке еще в начале года. Итак, цена базового варианта в Европе составит 900 евро, в то время как в Китае за него просят 737 долларов. Версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 1000 евро, тогда как в Китае она стоит 830 долларов. Бонусом предзаказа станут наушники OnePlus Buds Pro, которые стоят 150 евро.

Напомним, что OnePlus 10 Pro оснащается однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, аккумулятором на 5000 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.