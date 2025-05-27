Глобальная версия Realme GT 7 получила процессор Dimensity 9400e

Компания Realme объявила о выпуске глобальной версии смартфона Realme GT 7, которая базируется на новеньком 4-нанометровом чипсете MediaTek Dimensity 9400e. В популярном бенчмарке AnTuTu он показывает производительность в 2,45 млн баллов.

Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2780:1264 точки, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит, частотой регулировки ШИМ-затемнения 2600 Гц и защитным стеклом Armor Shell Glass, системой охлаждения с испарительной камерой (VC) на 7700 мм², до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с двукратным оптическим зумом и OIS), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, АКБ ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки. Также было представлено специальное издание Dream Edition, которое выполнено в стиле команды Aston Martin Formula One Team. Realme GT 7 обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 470 долларов за базовую конфигурацию с 8/256 ГБ.