Глобальная версия Red Magic 11 Air готова к выходу

Компания Red Magic объявила, что глобальная презентация игрового смартфона Red Magic 11 Air состоится 29 января. Напомним, что уже выпущенная в Китае новинка имеет в своем оснащении корпус толщиной 7,85 мм, 6,85-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, ультратонкими рамками толщиной 1,25 мм, частотой ШИМ-диммирования 2592 Гц и подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дополнительный игровой чип Redcore R4, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, корпус из алюминия аэрокосмического класса, систему охлаждения с вентилятором и подэкранной графеновой медной фольгой, боковые кнопки с частотой опроса до 520 Гц, сдвоенную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и встроенный эмулятор ПК.

