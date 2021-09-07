Глобальная версия RedMagic 6S Pro оценена в $600

Компания Nubia объявила цены на глобальную версию геймерского смартфона RedMagic 6S Pro, официальный релиз которой состоится 27 сентября. Итак, вариант с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 600 долларов, с 16/256 ГБ – 700 долларов, а c 16/256 ГБ (прозрачный вариант) – 730 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 888+, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновлением 165 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 120-Вт, системой охлаждения ICE 7.0 на основе вентилятора со скоростью вращения 20 тысяч оборотов в минуту и RGB-подсветкой, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп.