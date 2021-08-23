Глобальная версия Redmi 10 доступна со скидкой

Компания Xiaomi начала продажи глобальной версии смартфона Redmi 10, который доступен для первых покупателей по скидке за 160 долларов. Речь идет о версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Позже новинка подорожает до 180 долларов.

Напомним, что аппарат оснащается 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, чипсетом MediaTek Helio G88, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт и обратной зарядки мощностью 9 Вт, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5, двойными динамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, габаритами 161,95:75,53:8,92 мм и массой 181 г.
Комментарии и отзывы Redmi 10
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