Глобальная версия Redmi Note 10S получила MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 для международной версии смартфона Redmi Note 10S. Новая прошивка исправляет ошибки MIUI 12, оптимизирует энергопотребление, снижает нагрузку на память, увеличивает скорость работы системы, а также добавляет возможность удалять системные приложения. Также апдейт несет в себе апрельский патч безопасности Android.

Что до смартфона, то он оснащается 6,43-дюймовым экраном, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G95, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также многомодульной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп.